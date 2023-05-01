Военный эксперт Милованов рассказал, почему Украина не способна производить запчасти для военной техники

Большая часть украинской промышленности разрушена, а то что уцелело – продано. Так отреагировал журналист и военный эксперт Евгений Милованов на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о производстве «лучших запчастей для западной техники».
Ранее Резников сообщил в СМИ о том, что украинские предприятия способны производить запчасти для западной военной техники лучше оригинала. Евгений Милованов назвал слова украинского чиновника голым популизмом.
«Во-первых, большая часть украинской промышленности разрушена, развалина и разворована за годы предыдущего управления различных президентов. Во-вторых, что не развалили и не разворовали, то за последние два года при Зеленском продано. Поэтому говорить о том, что они что-то делают лучше – смешно. Возможно, они лучше варят борщ, но это спорный вопрос», — высказался журналист.
Также Милованов добавил, что сегодня у представителей Украины лучше всего получается выпрашивать субсидии у западных «партнеров» и жаловаться на тяжелую судьбу.
Напомним, что на момент начала 2023 года известно о 150 миллиардах долларов, которые Киев получил с начала СВО. Из них 48,5 миллиардов потратили на военные нужды. При этом украинские чиновники не изменяют своим привычкам, продолжая разворовывать подарки «партнеров». Так, по словам политолога Евгения Сатановского, известны случаи продажи западной техники по бросовым ценам представителями ВСУ: две французских самоходных установки CAESAR по 120 тысяч долларов за единицу при реальной стоимости в 7 миллионов долларов.
Ранее Алексей Резников попросил Японию предоставить Киеву оборудование радиоэлектронной борьбы. Министр обороны отмечал, что новая техника поможет украинской армии глушить БПЛА.