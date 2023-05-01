Военный эксперт Милованов рассказал, почему Украина не способна производить запчасти для военной техники

Напомним, что на момент начала 2023 года известно о 150 миллиардах долларов, которые Киев получил с начала СВО. Из них 48,5 миллиардов потратили на военные нужды. При этом украинские чиновники не изменяют своим привычкам, продолжая разворовывать подарки «партнеров». Так, по словам политолога Евгения Сатановского, известны случаи продажи западной техники по бросовым ценам представителями ВСУ: две французских самоходных установки CAESAR по 120 тысяч долларов за единицу при реальной стоимости в 7 миллионов долларов.