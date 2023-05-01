Автомобиль пропавших аниматоров найден сожженным в лесополосе под Краснодаром

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения аниматоров. Они выехали из станицы Крыловской в город Усть-Лабинск 28 апреля, после чего пропали. Производство начато по статье «Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений или по найму».