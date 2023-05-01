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Автомобиль пропавших аниматоров найден сожженным в лесополосе под Краснодаром

Происшествия
Автомобиль пропавших аниматоров найден сожженным в лесополосе под Краснодаром

Автомобиль пропавших без вести 19-летней Татьяны М. и 37-летнего Кирилла Ч. был найден в лесополосе. Машина серьезно пострадала в результате пожара. Об этом сообщает следственное управление СК по Краснодарскому краю.

Объявленный в розыск белый Hyundai Grandeur обнаружили в Брюховецком районе недалеко от станицы Березанской. На представленных следователями кадрах виден полностью выгоревший автомобиль со снятым задним колесом.

Следователи уточнили, что внутри салона и багажника тела аниматоров не обнаружили. В настоящее время проводится полный комплекс мероприятий для установления местонахождения пропавших. Назначены судебные экспертизы.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения аниматоров. Они выехали из станицы Крыловской в город Усть-Лабинск 28 апреля, после чего пропали. Производство начато по статье «Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений или по найму».
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