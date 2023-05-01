Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава МИД Армении Мирзоян и госсекретарь США Блинкен обсудили процесс нормализации отношений республик Закавказья

Политика
Глава МИД Армении Мирзоян и госсекретарь США Блинкен обсудили процесс нормализации отношений республик Закавказья

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне. Об этом в понедельник, 1 мая, говорится на сайте министерства республики.

Государственные деятели обсудили вопросы безопасности и стабильности на территории Закавказья. Также в рамках диалога был затронут вопрос нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Кроме этого, американский госсекретарь и министр иностранных дел Армении обменялись мнениями насчет гуманитарной ситуации, которая сложилась, по словам Мирзояна, «в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора».

Ранее сообщалось о том, что Блинкен 1 мая примет участие в переговорах глав МИД стран Закавказья.
энтони блинкен азербайджан и армения лачинский коридор США
Военкоры ФАН