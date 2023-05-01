Глава Минюста Израиля обвинил США в поддержке протестов против судебной реформы

При этом на просочившихся в Сеть видеороликах Левин выражает мнение, что за протестами стоят какие-либо внешние силы. Он признал веру демонстрантов в свое дело и отметил, что даже при идеальной информационной кампании команда премьер-министра Биньямина Нетаньяху все равно столкнулась бы с нынешней ситуацией. Кроме того, подчеркнул чиновник, у противников реформы есть «удивительные инструменты», мощь которых проявилась в недавних митингах, а также «невероятно хорошее финансирование».