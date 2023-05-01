Глава Минюста Израиля обвинил США в поддержке протестов против судебной реформы

Министр юстиции Израиля Ярив Левин обвинил США в оказании помощи демонстрантам, массово выступающим против судебной реформы.
По словам чиновника, Вашингтон активно сотрудничает с лидерами протестов, что проявляется в позиции некоторых членов правительства. Он подчеркнул, что сторонники спорного законопроекта находятся в «непостижимо невыгодном положении»: им противостоят судебная власть, генеральный прокурор, лидеры экономической отрасли, само руководство США, а также местные СМИ.
При этом на просочившихся в Сеть видеороликах Левин выражает мнение, что за протестами стоят какие-либо внешние силы. Он признал веру демонстрантов в свое дело и отметил, что даже при идеальной информационной кампании команда премьер-министра Биньямина Нетаньяху все равно столкнулась бы с нынешней ситуацией. Кроме того, подчеркнул чиновник, у противников реформы есть «удивительные инструменты», мощь которых проявилась в недавних митингах, а также «невероятно хорошее финансирование».
Министр юстиции обвинил и депутатов партии «Ликуд», не поддержавших инициативу праворадикального правительства Нетаньяху, и призвал движение быть более сплоченным. Он отметил, что оппозиция не будет идти на компромисс, однако кабмин должен довести процесс реформ до конца, поскольку «так будет лучше для всех».
В свою очередь, лидер партии «Национальное единство» и экс-министр обороны Бени Ганц назвал выпады Левина в адрес США опасными. Он указал на то, что Вашингтон является единственным союзником Израиля, без которого еврейское государство не выживет.
Прежде президент США Джо Байден не раз выражал обеспокоенность по поводу судебной реформы, которую продвигает Нетаньяху. После того, как спорный законопроект был приостановлен в результате широкомасштабных акций протеста в Израиле, глава Соединенных Штатов отметил, что правительство еврейского государства «не может двигаться дальше по этому пути». Также он дал понять, что из-за несогласия с инициативой израильского премьера не пригласит Нетаньяху в Белый дом.
По данным американской прессы, Государственный департамент США с 2020 года выделил более 38 тысяч долларов «Движению за качественное правительство» — одной из основных сил, оппонирующих Нетаньяху, в том числе касательно судебной реформы. В госдепе якобы заявили, что данная организация является беспартийной. При этом Вашингтон является единственным иностранным спонсором движения.