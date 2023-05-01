Председатель Союза дачников Никита Чаплин объяснил, как продезинфицировать дачу к летнему сезону.

Стартовал дачный сезон 2023 года. Во многих регионах потепление, и дачники начинают съезжаться на свои участки. Однако дача после зимы может нести в себе эпидемиологические угрозы из-за мышей и грызунов, которые могли облюбовать ваш домик и хозяйственные постройки. Поэтому эксперты рекомендуют обязательно начать сезон с дезинфекции.