Председатель Союза дачников Никита Чаплин объяснил, как продезинфицировать дачу к летнему сезону.

Стартовал дачный сезон 2023 года. Во многих регионах потепление, и дачники начинают съезжаться на свои участки. Однако дача после зимы может нести в себе эпидемиологические угрозы из-за мышей и грызунов, которые могли облюбовать ваш домик и хозяйственные постройки. Поэтому эксперты рекомендуют обязательно начать сезон с дезинфекции.
За подробностями корреспондент ФАН обратился к депутату Госдумы и председателю Союза дачников Никите Чаплину.
«Будьте очень осторожны. Чтобы заразиться инфекцией, необязательно контактировать с мышами или крысами, достаточно прикоснуться к тому месту, где они оставили свои следы. Поэтому даже для дезинфекции дачи важно надеть перчатки, респиратор и защитный комбинезон», — рассказал депутат.
По его словам, складывать все найденные «подарки» от таких гостей стоит только в плотный мусорный мешок.
«Следом собираем шторы, скатерти, постельное белье и отправляем в стирку, как минимум, на 60 градусов. А матрасы и подушки выносим на улицу, чтобы они хорошенько проветрились. Если вы увидели, что вредители «погрызли» предметы, на которых вы спите, то советую все-таки их выкинуть, так как яд грызунов очень въедливый. После этого переходим к обработке всех помещений дезинфицирующим средством, предназначенным для борьбы с широким спектром микроорганизмов», — объяснил парламентарий.
Он подчеркнул, что таким образом можно избавиться не только от мышей и муравьев, но от плесени.
«Распыляем средство на поверхности, включая шкафы и двери, и выходим из дома на 1-2 часа, чтобы все хорошенько пропиталось. Далее, не снимая костюм, проводим генеральную уборку и смываем раствор. Советую также осмотреть все крупы и другие продукты. Если вы заметили у себя в домике следы от грызунов, то лучше выбросить всю продукцию и не рисковать собственным здоровьем. Будьте внимательны и хороших майских праздников», — заключил Чаплин.
Ранее Никита Чаплин посоветовал блогерам развивать дачный контент.