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Два человека погибли в результате столкновения легковушки с грузовой «газелью» в Тамбовской области

Происшествия
Два человека погибли в результате столкновения легковушки с грузовой «газелью» в Тамбовской области

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировали на 76-м километре автодороги Р-28 в Кирсановском районе Тамбовской области. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

Два человека погибли в результате столкновения легковушки с грузовой «газелью» в Тамбовской области

Грузовой автомобиль столкнулся с машиной ВАЗ-2114. В результате ДТП двое человек погибли сразу, шестеро — получили травмы различной степени тяжести. На месте аварии работали 36 спасателей и 16 единиц техники.

Ранее на Киевском шоссе в Подмосковье произошло массовое ДТП, в котором погибли четыре человека, в том числе двое детей. Прокуратура Наро-Фоминска взяла на контроль установление обстоятельств этого инцидента.
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