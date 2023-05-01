Два человека погибли в результате столкновения легковушки с грузовой «газелью» в Тамбовской области

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировали на 76-м километре автодороги Р-28 в Кирсановском районе Тамбовской области. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
Грузовой автомобиль столкнулся с машиной ВАЗ-2114. В результате ДТП двое человек погибли сразу, шестеро — получили травмы различной степени тяжести. На месте аварии работали 36 спасателей и 16 единиц техники.
Ранее на Киевском шоссе в Подмосковье произошло массовое ДТП, в котором погибли четыре человека, в том числе двое детей. Прокуратура Наро-Фоминска взяла на контроль установление обстоятельств этого инцидента.