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МВД Болгарии квалифицировало взрыв под кортежем главного прокурора страны Ивана Гешева как покушение

Происшествия
МВД Болгарии квалифицировало взрыв под кортежем главного прокурора страны Ивана Гешева как покушение

МВД Болгарии прокомментировало детонацию взрывного устройства под кортежем главного прокурора республики Ивана Гешева. По словам руководителя Национальной следственной службы Борислава Сарафова, в ведомстве сообщили о ЧП как о покушении на правоохранителя.

Напомним, что в результате инцидента никто не пострадал. Для расследования случившегося болгарские силовики создали оперативный штаб, работа которого находится под постоянным контролем министра внутренних дел Болгарии Ивана Демерджиева.

Ранее сообщалось, что бомба взорвалась под кортежем главного прокурора Болгарии Ивана Гешева. Взрывное устройство было заложено на пути следования кортежа стража порядка и сработало, когда над ним проезжал один из автомобилей процессии.
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