Пожарные ликвидировали пожар в городе Борзя Забайкальского края

Спасатели ликвидировали открытое горение в городе Борзя Забайкальского края. Об этом сообщили в МЧС России.
Как отметили в пресс-службе ведомства, специалисты ликвидировали пожар в 17:45 по московскому времени. На данный момент спасатели проводят проливку и разбирают пострадавшие в результате возгорания строения.
Ранее стало известно, что огонь охватил десять жилых домов в городе. В результате происшествия восемь взрослых и пять несовершеннолетних остались без жилья. Пожар полностью уничтожил четыре дома.