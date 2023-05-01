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Пожарные ликвидировали пожар в городе Борзя Забайкальского края

Происшествия
Пожарные ликвидировали пожар в городе Борзя Забайкальского края

Спасатели ликвидировали открытое горение в городе Борзя Забайкальского края. Об этом сообщили в МЧС России.

Как отметили в пресс-службе ведомства, специалисты ликвидировали пожар в 17:45 по московскому времени. На данный момент спасатели проводят проливку и разбирают пострадавшие в результате возгорания строения.

Ранее стало известно, что огонь охватил десять жилых домов в городе. В результате происшествия восемь взрослых и пять несовершеннолетних остались без жилья. Пожар полностью уничтожил четыре дома.
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