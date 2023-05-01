Агент Головина заявил, что хавбеком французского «Монако» серьезно интересовались в Английской премьер-лиге

Спортивный агент Александр Клюев перечислил три клуба Английской премьер-лиги (АПЛ), которые серьезно интересовались российским хавбеком французского ФК «Монако» Александром Головиным, сообщает интернет-портал «Чемпионат».
По словам представителя полузащитника, руководство «Ньюкасла» приценивалось к его клиенту в 2022 году.
«Было предложение, мы были готовы его обсуждать, если бы клубы договорились», — заявил Клюев.
Он добавил, что в разные периоды экс-игроком ЦСКА в АПЛ интересовались еще «Вест Хэм» и «Эвертон». Однако сам футболист не захотел уходить от монегасков, потому что они выступали в еврокубках, подытожил агент.
Кроме английских клубов Головиным интересовались и в Бундеслиге. Дортмундская «Боруссия» предлагала за хавбека 40 млн евро, но до трансфера дело так и не дошло, сообщает RT.