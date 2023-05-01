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Четыре человека погибли и двое пострадали в массовом ДТП под Нижним Новгородом

Происшествия
Четыре человека погибли и двое пострадали в массовом ДТП под Нижним Новгородом

Четыре грузовика и легковой автомобиль столкнулись на трассе М-7 «Волга» в Нижегородской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

ДТП произошло 1 мая у населенного пункта Никольское. По предварительным данным, в аварии погибли четыре человека. Еще двое пострадали, их состояние неизвестно. Причина столкновения не установлена. Обстоятельства выясняются.

Ранее «Царьград» сообщал о массовом ДТП с фурой в Санкт-Петербурге. Грузовик протаранил 11 автомобилей на Комендантском проспекте. Шесть человек были госпитализированы с серьезными травмами.
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