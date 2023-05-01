Парад в честь Дня труда прошел в ЦАР

Банги, 1 мая. Торжественный парад в честь Дня труда состоялся в Центральноафриканской Республике.
Маршем по главной улице столицы прошли военные. Представители общественных организаций, предприниматели и рабочие, чиновники и бизнесмены также посетили празднование и проследовали колоннами.
В мероприятии принял участие президент страны Фостен-Арканж Туадера. Основой политического курса действующего лидера республики является мирная жизнь, комплексное развитие и процветание страны, которых можно достичь только с помощью труда.
Глава ЦАР своим примером показывает согражданам важность личной эффективности. Накануне праздника 1 мая он помог в уборке одной из улиц столицы.