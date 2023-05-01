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Обновленная конституция вступила в силу в Узбекистане с 1 мая

Политика
Обновленная конституция вступила в силу в Узбекистане с 1 мая

Обновленная конституция Узбекистана вступила в государстве в силу с 1 мая текущего года. Соответствующей информацией поделились в пресс-служба ЦИК страны.

Об этом стало известно в понедельник. Конституция была принята по итогам всенародного референдума, который проходил 30 апреля, подчеркивается в сообщении.

«Конституционный закон Республики Узбекистан <...> вступил в силу с 1 мая 2023 года на основании постановления Центральной избирательной комиссии от 1 мая 2023 года № 1245», говорится в опубликованном материале на официальном онлайн-портале ЦИК.

Прежде сообщалось, что тюменский бизнес получит в Узбекистане кредиты в обмен на зерновые культуры. Подробности передает «Ура.ру».
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