Обновленная конституция вступила в силу в Узбекистане с 1 мая

Обновленная конституция Узбекистана вступила в государстве в силу с 1 мая текущего года. Соответствующей информацией поделились в пресс-служба ЦИК страны.
Об этом стало известно в понедельник. Конституция была принята по итогам всенародного референдума, который проходил 30 апреля, подчеркивается в сообщении.
«Конституционный закон Республики Узбекистан <...> вступил в силу с 1 мая 2023 года на основании постановления Центральной избирательной комиссии от 1 мая 2023 года № 1245», — говорится в опубликованном материале на официальном онлайн-портале ЦИК.
Прежде сообщалось, что тюменский бизнес получит в Узбекистане кредиты в обмен на зерновые культуры. Подробности передает «Ура.ру».