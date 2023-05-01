Мощный торнадо в американском штате Вирджиния повредил больше 100 домов

Торнадо обрушился на город Вирджиния-Бич в США. Об этом сообщает телеканал WAVY.
Городские власти объявили в населенном пункте чрезвычайное положение. По предварительным данным, стихийное бедствие повредило от 50 до 100 домов. Несмотря на обширные разрушения, информации о пострадавших не поступало.
Также торнадо повредил линии электропередач. Без света остались около тысячи человек, электроснабжение постепенно восстанавливают. Кроме того, некоторые жители сообщали об утечке газа в домах.
Ранее «Царьград» написал о мощном торнадо в городах Роллинг-Форк и Силвер-Сити штата Миссисипи. Буря унесла жизни 14 человек, еще несколько — числятся пропавшими без вести.