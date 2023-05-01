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Украинская певица Тина Кароль удалила новый клип из-за участия россиян в съемках

Шоу-бизнес
Украинская певица Тина Кароль удалила новый клип из-за участия россиян в съемках

Народная артистка Украины Тина Кароль рассказала в социальных сетях, почему удалила новый клип на песню «Honey/Мед».

Певица объяснила подписчикам причину удаления видеоролика со всех интернет-площадок. Кароль узнала, что в съемках клипа принимали участие граждане РФ. По словам артистки, она не намерена вести какие-либо дела с россиянами.

Такой позиции Кароль придерживается с 2014 года. Пользователи Сети раскритиковали решение певицы, потому что артистка родилась в поселке Магаданской области и неразрывно связана с Россией.

Ранее певица Светлана Лобода пожаловалась, что ей пришлось пожертвовать многим, включая успешную карьеру и огромный заработок, ради поддержки киевского режима.
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