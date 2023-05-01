Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту схода грузового поезда с рельсов в Брянской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту схода грузового поезда в Брянской области. Об этом 1 мая сообщили в пресс-службе ведомства.
Глава Следком дал соответствующее поручение руководству Главного следственного управления СК России. Бастрыкин также попросил подготовить доклад об обстоятельствах инцидента.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на железнодорожных путях сработало неустановленное взрывное устройство. Глава региона отметил, что специалисты должны восстановить сообщение поездов в Унече к утру.