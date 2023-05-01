Число погибших при обстреле поселка Михайловка в Запорожской области со стороны ВСУ возросло до двух

Число мирных граждан, погибших при обстреле поселка Михайловка в Запорожской области со стороны ВСУ, возросло до двух. Об этом сообщает издание «Известия».
Еще 14 человек получили ранения различной степени тяжести в результате атаки украинских боевиков на населенный пункт. По предварительной информации, Вооруженные силы Украины нанесли удар неподалеку от местной школы.
Прибывшие на место бригады скорой помощи доставляют пострадавших в больницы. Другие подробности инцидента уточняются.
Ранее сообщалось, что жертвой обстрела Запорожской области со стороны ВСУ стала жительница поселка Михайловка. Кроме этого, от удара украинских боевиков повреждения получили здания школы и нескольких жилых домов.