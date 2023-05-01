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Число погибших при обстреле поселка Михайловка в Запорожской области со стороны ВСУ возросло до двух

Происшествия
Число погибших при обстреле поселка Михайловка в Запорожской области со стороны ВСУ возросло до двух

Число мирных граждан, погибших при обстреле поселка Михайловка в Запорожской области со стороны ВСУ, возросло до двух. Об этом сообщает издание «Известия».

Еще 14 человек получили ранения различной степени тяжести в результате атаки украинских боевиков на населенный пункт. По предварительной информации, Вооруженные силы Украины нанесли удар неподалеку от местной школы.

Прибывшие на место бригады скорой помощи доставляют пострадавших в больницы. Другие подробности инцидента уточняются.

Ранее сообщалось, что жертвой обстрела Запорожской области со стороны ВСУ стала жительница поселка Михайловка. Кроме этого, от удара украинских боевиков повреждения получили здания школы и нескольких жилых домов.
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