Историк Емельянов в день Весны и Труда рассказал, каким было рабочее законодательство до революции

— Вначале стоит рассказать, что из себя представляла Россия в экономическом плане в конце XIX — начале XX века. Наша страна была одной из ведущих индустриальных мировых держав. Если провести, конечно, условные, аналогии с сегодняшним днем, то мы входили бы в некую «G5» или даже, в зависимости от выбранной методики подсчета, в «G4» — если смотреть по крупнейшим экономикам мира. Неслучайно в любой популярной литературе мы себя сравниваем с США, Великобританией, Германией и Францией, идущую вслед за Россией по темпам роста. Японию в этом контексте мало кто вспоминает.