Историк Емельянов в день Весны и Труда рассказал, каким было рабочее законодательство до революции

Сегодня, 1 мая, в России отмечается Праздник Весны и Труда. В годы советской власти он имел особое значение: средствами массовой информации тех времен особо подчеркивалось, что большевики освободили рабочий класс от «эксплуатации капиталистов» и подарили ему трудовые права.
Но так ли это? Действительно ли в царской России рабочие бедствовали столь сильно, что необходима была целая революция и годы Гражданской войны, чтобы это исправить? За ответом на эти вопросы корреспондент ФАН обратился к ведущему научному сотруднику Института Русского Наследия им. святителя Иоанна Шанхайского Сергею Емельянову.
Становление индустриальной державы
— Сергей Николаевич, каким в целом было трудовое законодательство в конце XIX века? Прежде всего, я имею ввиду время и условия работы, а также использование детского и женского труда.
— Вначале стоит рассказать, что из себя представляла Россия в экономическом плане в конце XIX — начале XX века. Наша страна была одной из ведущих индустриальных мировых держав. Если провести, конечно, условные, аналогии с сегодняшним днем, то мы входили бы в некую «G5» или даже, в зависимости от выбранной методики подсчета, в «G4» — если смотреть по крупнейшим экономикам мира. Неслучайно в любой популярной литературе мы себя сравниваем с США, Великобританией, Германией и Францией, идущую вслед за Россией по темпам роста. Японию в этом контексте мало кто вспоминает.
При этом, в отличие от четырех вышеперечисленных держав, индустриальный рывок в Российской империи начался позже, что давало как свои плюсы, так и минусы. С одной стороны, догоняющие страны развиваются более быстрыми темпами, они могут начинать с нуля там, где другим надо перестраиваться, и использовать наработки конкурентов. С другой стороны, стремительные изменения в жизни не всегда соответствовали скорости эволюции общественного сознания. В России эти два процесса развивались сами по себе. Две революции начала XX века наглядный тому результат.
Трудовые права в Российской империи
Говоря о жизни и условиях труда в то время необходимо учитывать названые, факторы. Антагонизм между трудом и капиталом был характерен для всех государств Европы и США того времени. Отсутствовала регламентация продолжительности рабочего дня, широко использовался детский труд. За выполнение одной и той же работы женщины и дети получали меньшее вознаграждение. Интересна логика такой дискриминации, сегодня не каждый ее поймет, слишком многое изменилось в нашем мировоззрении. Женщины и дети не считались основными кормильцами семьи, поэтому, как считалось, могли довольствоваться меньшим.
В большей мере особенностью российской фабричной жизни того времени было широкое использование неквалифицированной рабочей силы, которая была представлена вчерашними крестьянами или сельскими жителями, приходящими на подработки в город сезонно. Такими кадрами никто из промышленников не дорожил. Когда мы читаем о суровой жизни в нечеловеческих условиях русских рабочих, то речь идет именно о таких представителях рабочего класса. Квалифицированные рабочие находились в совершенно иной ситуации.
Предвидя ваш вопрос о большевиках и участии рабочих в революциях, сразу подчеркну, что наиболее образованная часть рабочего класса была опорой значительно менее радикальных меньшевиков.
И вот любопытный факт: при длительном рабочем дне в России было огромное количество выходных. Это все значимые церковные праздники, даже те, что не отмечались на государственном уровне. Все попытки промышленников бороться с таким явлением, вплоть до угроз увольнения, не имели никакого результата! В Российской империи начала XX века, в среде рабочих, выходных было не меньше, а то и больше, чем в современной России.
Догоняющее индустриальное развитие сделало Россию одной из самых передовых государств в области фабричного законодательства — именно так тогда называли трудовое право. При естественном эволюционном развитии общества законами становятся отношения, родившиеся на традиции, обычае. В России не было для этого времени, нужен был третейский судья. Таким судьей стало государство.
Трудовое право в России было действительно одним из самых передовых для своего времени. Фабричное законодательство активно начинает формироваться и развиваться с 1882 года, не прекращая совершенствоваться даже в годы Первой Мировой войны. Озвучу в преимущественном порядке наиболее важные шаги государства в этом направлении: регламентация труда женщин и детей, право работающих детей на образование, максимальная продолжительность рабочего дня (11,5 часов, без учета перерыва на обед), медицинское страхование работающих, легализация профсоюзов и так далее.
— Изменилось ли в что-то в фабричном законодательстве после революции 1905 года?
— Главным завоеванием рабочих в области соблюдениях своих прав на производстве стало, конечно, создание легальных профсоюзов. После 1905 года некоторые фабриканты по собственной инициативе вводили менее продолжительный рабочий день, в том числе, восьмичасовой. Это не всегда было вызвано только борьбой рабочих, а могло соответствовать политическим или этическим воззрениям самих фабрикантов. Преувеличивать размах последних, правда, тоже не стоит.
Почему рабочие пошли за революционерами
— Чем были недовольны рабочие? Почему они пошли за социалистами — и в том ли количестве, как об этом потом говорила советская пропаганда?
— Как я уже сказал, противоречия между трудом и капиталом были намного острее, чем сейчас. Бороться было за что. Но и сводить революции 1905 и 1917 годов к рабочему вопросу нельзя. В первую из них он не был основным, во главе угла стояли политические вопросы, связанные со стремлением буржуазии к власти, а также крестьянский вопрос.
Ничего принципиально нового не было и в начале революционных событий 1917 года. Большевики пришли к власти под лозунгами пролетарской революции, но они никогда не отрицали важность решения крестьянского вопроса.
Другое дело, что самые значимые события обоих русских революций решались в крупных городах, столицах, где значительную массу населения составляли рабочие. Рабочие крупных промышленных центров стали опорой революционеров, костяком Красной Армии. Это неудивительно, ведь большевики выступали как партия пролетариата, с понятными и многообещающими лозунгами. Другое дело, как потом эти лозунги реализовывались. И еще: никогда ни в какую революцию активность не проявляют более 5% населения (исключение — пиковые моменты). Так было и в нашей стране в 1917 году.
Стоило ли оно того?
— Улучшилось ли положение рабочих после прихода большевиков к власти или все стало только хуже?
— Сложнее всего сейчас судить именно об этом. Как мы это определим, с чем будем сравнивать? Российской империи образца 1930-х или 1985 года не существовало никогда.
Однако мы можем точно констатировать то, что было в СССР. Массовое использование бараков примитивного типа для проживания рабочих, в том числе, квалифицированных, вплоть до начала правления Никиты Хрущева. Существовал вечный дефицит качественных товаров. Низкие, по сравнению с Западом, доходы населения и тому подобные явления.
Сам Хрущев, уже будучи отстраненным от власти, в своих мемуарах писал, что по уровню имеющихся благ он, квалифицированный рабочий, жил намного лучше, мог себе позволить больше, чем рабочий в СССР. А писал их бывший глава государства уже во второй половине 60-х годов.
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