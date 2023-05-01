Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьером Канады Джастином Трюдо санкционное давление на РФ

Украинский президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой Правительства Канады Джастином Трюдо. Соответствующей информацией лидер киевского режима поделился в своем Telegram-канале.
Диалог состоялся в понедельник, 1 мая. В ходе разговора политики обсудили санкционное давление на Россию, указал Зеленский. Стороны также рассмотрели программу долгосрочного оборонного сотрудничества между государствами, подчеркнул он. В рамках переговоров лидеры стран согласовали позиции накануне саммита Североатлантического альянса и других мероприятий международного уровня.
Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пыталась предотвратить вооруженное противостояние Москвы и Киева. Подробности передает INFOX.