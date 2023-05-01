Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьером Канады Джастином Трюдо санкционное давление на РФ

Диалог состоялся в понедельник, 1 мая. В ходе разговора политики обсудили санкционное давление на Россию, указал Зеленский. Стороны также рассмотрели программу долгосрочного оборонного сотрудничества между государствами, подчеркнул он. В рамках переговоров лидеры стран согласовали позиции накануне саммита Североатлантического альянса и других мероприятий международного уровня.