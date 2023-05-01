Житель Запорожской области подорвался в сарае после изготовления СВУ

Как сообщает глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, скончался житель 1961 года рождения. Изучив место происшествия, специалисты установили, что сработала взрывчатка с массой заряда около 2 килограмм. На месте происшествия нашли еще один такой же предмет, но с меньшей массой взрывчатого вещества.