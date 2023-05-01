Житель Запорожской области подорвался в сарае после изготовления СВУ

Житель Константиновки в Запорожской области подорвался в сарае на самодельном взрывном устройстве, которое сам же и собрал.
Как сообщает глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, скончался житель 1961 года рождения. Изучив место происшествия, специалисты установили, что сработала взрывчатка с массой заряда около 2 килограмм. На месте происшествия нашли еще один такой же предмет, но с меньшей массой взрывчатого вещества.
По оценке пиротехников, такие СВУ мужчина мог применить в местах массового скопления людей или для вывода из строя военной техники. Однако сам же подорвался из-за неумелого обращения с предметом.
Ранее полицейские нашли у жителя Санкт-Петербурга три килограмма взрывчатки, около двух сотен патронов и запрещенные вещества. Бдительность проявили соседи мужчины.