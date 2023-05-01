Московский подросток отравился купленной в интернет-магазине таблеткой с грибами и попал в больницу

Во время прогулки по Семеновской набережной в Москве 16-летнему подростку стало плохо. Выяснилось, что мальчик съел сомнительную таблетку с грибами.
Известно, что юный москвич приобрел пилюлю в универсальном интернет-магазине. Во время встречи с другом он попробовал ее, а после стал жаловаться на плохое самочувствие.
Прибывшим по вызову работникам медицинской службы приятель несовершеннолетнего объяснил, что мальчик якобы случайно взял не ту таблетку. Пострадавшего отвезли в больницу, где ему поставили диагноз «токсическое действие ядовитых веществ, содержащихся в съедобных грибах», сообщает Telegram-канал Shot.
Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту произошедшего. Известно, что мальчик состоит на учете в полиции по делам несовершеннолетних.
Ранее в одной из школ Ноябрьска сразу несколько учащихся в возрасте от 11 до 13 лет начали плохо себя чувствовать после того, как их одноклассник распылил дезодорант, передает INFOX.