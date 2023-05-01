Алексей Селиванов: Грузия отказалась приносить себя в жертву Западу ради попытки ослабить Россию

НАТО и Евросоюз — это не весь мир. Серьезные игроки планеты не намерены бесконечно терпеть диктат Запада, заявил официальный представитель сводной казачьей бригады «Дон» Алексей Селиванов в беседе с ФАН.
Грузии не предоставили статус кандидата в члены ЕС из-за несогласия руководства республики присоединяться к ограничениям против России. Такое объявление сделал генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.
«Отказ в предоставлении статуса кандидата был политическим решением, и общество очень хорошо поняло, почему это произошло. Власть Грузии для них представляет проблему, потому что не присоединяется к санкциям, не начинает войну, не открывает "второй фронт" в стране», — сказал он.
Как отметил Селиванов, год проведения СВО показал стойкость России по отношению к международному давлению. Санкции Запада не привели ни к обрушению экономики РФ, ни к ее изоляции на международной арене.
«Наоборот, еще четче обозначилось, что страны НАТО и ЕС — это далеко не весь мир. И серьезные игроки планеты вовсе не намерены терпеть диктат западных гегемонов. В такой ситуации нынешнее руководство Грузии тоже отказалось превращать свое государство в вязанку хвороста, которую американцы готовы сжечь во имя ослабления России.
Позиция Тбилиси очень важна на фоне Украины и Прибалтики, которые полностью подчинились глобалистам. Грузия разрушает единство антироссийского фронта. Именно поэтому ей отказали в статусе кандидата в Евросоюз. Но, думаю, грузинские лидеры понимают, что звезда ЕС близка к закату. Успешное завершение СВО неизбежно ослабит позиции нынешних западных гегемонов», — подытожил подполковник.
Ранее Алексей Селиванов заявил ФАН, что Запад не вступится за военных преступников в Киеве после провала украинского наступления. По словам подполковника, разгром российскими силами формирований ВСУ приведет к потере интереса западных кукловодов к киевским вождям.