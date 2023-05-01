Силы российского флота отражают атаку беспилотников на внешнем рейде в Севастополе

В личном Telegram-канале он отметил, что беспилотные летательные аппараты ведут атаку на внешнем рейде. Развозжаев отметил, что в связи с обстановкой все городские службы приведены в готовность. Губернатор призвал сохранять спокойствие на фоне боевых действий.