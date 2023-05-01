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Силы российского флота отражают атаку беспилотников на внешнем рейде в Севастополе

Происшествия
Силы российского флота отражают атаку беспилотников на внешнем рейде в Севастополе

Силы флота Вооруженных сил Российской Федерации совместно с системами противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

В личном Telegram-канале он отметил, что беспилотные летательные аппараты ведут атаку на внешнем рейде. Развозжаев отметил, что в связи с обстановкой все городские службы приведены в готовность. Губернатор призвал сохранять спокойствие на фоне боевых действий.

Ранее о сбитом беспилотнике сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он отметил, что БПЛА был ликвидирован системой ПВО на западе полуострова.
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