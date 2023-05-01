Рукодельницы из Ашхабада ткут шерстяные ковры старинными методами

Традиционно плетение кошмы — это семейное занятие, поэтому за прялкой и емкостями с красителями собираются все члены семьи. Получившиеся коврики идут на продажу, а также активно используются в быту, покрывая юрты и кибитки или в качестве одеял для лошадей и верблюдов. Ткань получается теплая и совершенно безвредная для человека, поэтому ей хорошо не только утеплять жилища, но и использовать коврики из овечьей шерсти в лечебных целях.