Рукодельницы из Ашхабада ткут шерстяные ковры старинными методами

Искусные мастерицы из Ашхабада ткут войлочные ковры с древних времен. С тех пор в производстве мало что изменилось: та же мягкая овечья шерсть и узнаваемые национальные узоры.
Одна из рукодельниц Маягозель Нурыева рассказала, что ткацким искусством стала заниматься с раннего возраста, когда помогала матери. Свои знания теперь она передает молодому поколению. У нее десять детей, 29 внуков и восемь правнуков.
«Я увлекаюсь этим видом искусства с детства и до сих пор получаю удовольствие от изготовления кошмы. Кроме того, со мной мои внуки, так что мне никогда не бывает скучно. Весь свой опыт я хочу передать своим дочерям и внукам, чтобы это искусство никогда не было потеряно», — поделилась мастерица.
Традиционно плетение кошмы — это семейное занятие, поэтому за прялкой и емкостями с красителями собираются все члены семьи. Получившиеся коврики идут на продажу, а также активно используются в быту, покрывая юрты и кибитки или в качестве одеял для лошадей и верблюдов. Ткань получается теплая и совершенно безвредная для человека, поэтому ей хорошо не только утеплять жилища, но и использовать коврики из овечьей шерсти в лечебных целях.