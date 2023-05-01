Гепатолог Алла Южнова назвала фруктовый сок опасным для здоровья печени продуктом

По ее словам, жареные и обработанные продукты повышают содержание сахара в крови, что приводит к накоплению жира в печени. Южнова настоятельно посоветовала избегать печенья, газированных напитков и фруктовых соков, а также переработанного мяса, чтобы снизить этот риск, пишет МедикФорум.