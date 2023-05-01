Гепатолог Алла Южнова назвала фруктовый сок опасным для здоровья печени продуктом

Жареная и соленая пища, а также фруктовые соки могут стать причиной болезни печени. Об этом сообщила врач-гепатолог Алла Южнова.
По ее словам, жареные и обработанные продукты повышают содержание сахара в крови, что приводит к накоплению жира в печени. Южнова настоятельно посоветовала избегать печенья, газированных напитков и фруктовых соков, а также переработанного мяса, чтобы снизить этот риск, пишет МедикФорум.
Кроме того, врач порекомендовала отказаться от продуктов с высоким содержанием соли, поскольку они провоцируют развитие неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Впоследствии этот недуг может усугубиться, вплоть до возникновения онкологии или печеночной недостаточности.
Ранее «Ридус» перечислил пищевые привычки, которые вредят человеку. Так, очищение фруктовыми соками практически бесполезно, поскольку напитки не могут насытить организм и нарушают работу кишечника.