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Система ПВО сбила беспилотник на западе Крыма

Происшествия
Система ПВО сбила беспилотник на западе Крыма

Система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат на западе полуострова Крым. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов в личном Telegram-канале.

Он написал, что российские военнослужащие четко и эффективно решают возникающие задачи. Аксенов призвал сохранять спокойствие и доверять достоверным источникам информации. О деталях атаки пока ничего неизвестно.

Ранее БПЛА упал в Красногвардейском районе Крыма. Известно, что дрону не хватило два километра, чтобы долететь до села Зерновое.
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