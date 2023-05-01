Система ПВО сбила беспилотник на западе Крыма

Система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат на западе полуострова Крым. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов в личном Telegram-канале.
Он написал, что российские военнослужащие четко и эффективно решают возникающие задачи. Аксенов призвал сохранять спокойствие и доверять достоверным источникам информации. О деталях атаки пока ничего неизвестно.
Ранее БПЛА упал в Красногвардейском районе Крыма. Известно, что дрону не хватило два километра, чтобы долететь до села Зерновое.