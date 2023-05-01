Женщина-фельдшер пострадала при столкновении легковушки c машиной скорой помощи под Саратовом

Машины столкнулись около 14:30 по местному времени (13:30 по Москве) в Федоровском районе области. В результате ДТП пострадала фельдшер. Женщину госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. У 46-летней медработницы диагностированы черепно-мозговая травма и травма поясничного отдела позвоночника.