Женщина-фельдшер пострадала при столкновении легковушки c машиной скорой помощи под Саратовом

ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля Ford Focus произошло на выезде из рабочего поселка Мокроус, сообщает министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Telegram-канале.
Машины столкнулись около 14:30 по местному времени (13:30 по Москве) в Федоровском районе области. В результате ДТП пострадала фельдшер. Женщину госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. У 46-летней медработницы диагностированы черепно-мозговая травма и травма поясничного отдела позвоночника.
На опубликованных в Telegram-канале Костина кадрах видно, как машина скорой опрокинулась на бок после столкновения. У легковушки же сильно пострадал перед.
Глава министерства отмечает, что в аварии, скорее всего, был виноват Ford. Отмечается, что водитель и пассажиры легкового автомобиля не пострадали, по первым признакам они имеют симптомы алкогольного опьянения.
Ранее четыре человека пострадали при столкновении легковых автомобилей в Курской области.