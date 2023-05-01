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Москвич на Kia сбил двух детей на пешеходном переходе Никитской улицы

Происшествия
Москвич на Kia сбил двух детей на пешеходном переходе Никитской улицы

Москвич на легковом автомобиле Kia сбил двух детей на пешеходном переходе на востоке города. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе столичного Министерства внутренних дел России.

Инцидент произошел 1 мая, в понедельник. В настоящий момент дети находятся в медицинском учреждении, сообщили в МВД. Сейчас работники Госавтоинспекции устанавливают все подробности и детали дорожно-транспортного происшествия.

«На Никитинской улице в районе дома №24 водитель, управляя автомобилем Kia, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на двух детей», — подчеркнули в пресс-службе.

Прежде сообщалось, что 23 апреля в массовом ДТП на Киевском шоссе в Москве скончался один человек. Подробности передает «Ридус».
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