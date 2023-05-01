Москвич на Kia сбил двух детей на пешеходном переходе Никитской улицы

Москвич на легковом автомобиле Kia сбил двух детей на пешеходном переходе на востоке города. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе столичного Министерства внутренних дел России.
Инцидент произошел 1 мая, в понедельник. В настоящий момент дети находятся в медицинском учреждении, сообщили в МВД. Сейчас работники Госавтоинспекции устанавливают все подробности и детали дорожно-транспортного происшествия.
«На Никитинской улице в районе дома №24 водитель, управляя автомобилем Kia, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на двух детей», — подчеркнули в пресс-службе.
Прежде сообщалось, что 23 апреля в массовом ДТП на Киевском шоссе в Москве скончался один человек. Подробности передает «Ридус».