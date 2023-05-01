Бразилия собирается штрафовать соцсети за запрещённый контент

Бразилиа, 1 мая. Конгресс Бразилии готовится принять законопроект, направленный на ограничение распространения «фейковых новостей», который затронет крупнейшие западные IT-корпорации, включая Google и Meta✱ (признана экстремистской на территории РФ).
Ожидается, что голосование по документу, который многие называют драконовским, состоится на нынешней неделе. Закон установит строгие требования к действиям технологических компаний по борьбе с контентом, нарушающим национальное законодательство. Кроме того, будут введены меры наказания для групп, которые распространяют дезинформацию с использованием роботов или искусственного интеллекта.
Законопроект, который продвигает президент республики Луис Инасиу Лула да Силва, вызвал резкую реакцию со стороны различных общественных групп, включая лоббистов технологических компаний, таких как Google и Meta, защитников свободы слова и представителей правых политических сил. Они утверждают, что законопроект может привести к усилению цензуры.
«Поспешно принимаемое законодательство может ухудшить работу интернета, ограничить основные права граждан и создать механизмы, которые ставят под угрозу законную свободу выражения мнений», — заявил представитель Google Brazil.
Как утверждают власти страны, организованное распространение дезинформации в социальных сетях и мессенджерах стало заметным в Бразилии во время избирательной кампании Жаира Болсонару в 2018 году и его последующего президентства. Некоторые исследователи утверждают, что фальшивые новости о вакцинах и других мерах здравоохранения привели к тысячам смертей во время пандемии COVID-19.
Обеспокоенность по этому поводу вновь возросла в январе, когда тысячи сторонников бывшего президента совершили нападения на политические институты страны. Многие участники беспорядков повторяли утверждения, распространяемые в крайне правых сообществах, о том, что результаты выборов были сфальсифицированы. Лула и его сторонники назвали беспорядки «попыткой государственного переворота».
В основе нового законодательства лежат требования к технологическим компаниям и платформам социальных сетей отмечать и удалять криминальный контент. Также документ возлагает на IT-компании ответственность за ущерб, причиненный подобным контентом, предусматривая крупные штрафы в случае несвоевременного удаления подобной информации.
Бразилия стала очередной страной, которая вводит ответственность для IT-корпораций за информацию, размещенную третьими лицами. Подобные акты действуют во многих странах, включая государства ЕС.
- ✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму