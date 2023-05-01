Бразилия собирается штрафовать соцсети за запрещённый контент

Как утверждают власти страны, организованное распространение дезинформации в социальных сетях и мессенджерах стало заметным в Бразилии во время избирательной кампании Жаира Болсонару в 2018 году и его последующего президентства. Некоторые исследователи утверждают, что фальшивые новости о вакцинах и других мерах здравоохранения привели к тысячам смертей во время пандемии COVID-19.