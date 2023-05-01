Американский правозащитник Аджаму Барака назвал «катастрофой» противостояние США и РФ

Правозащитник из США Аджаму Барака заявил, что недалекие политики из Вашингтона своей антироссийской риторикой подвели коллективный Запад на порог геополитического краха. И самое незавидное положение сложилось в странах Старого света, подчеркнул эксперт.
По его мнению, начало и подогрев гибридного столкновения Европы с Россией стало серьезной ошибкой для американских политтехнологов. Правда, винить в сложившейся ситуации европейские политики должны только себя, написал Барака в своих соцсетях.
«Уже слишком поздно, чтобы осознать, какой огромной катастрофой было позволить неопытным политикам из США втянуть Запад в военное противостояние с Россией», — отметил он.
С другой стороны, Соединенные Штаты на правах «глобального полицейского» влезают в дела многих стран. Так, американский президент Джо Байден намерен обсудит с президентом Филиппин военное сотрудничество на фоне активности Китая, передает RT.