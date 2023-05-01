Попытка снять закат на набережной Москвы-реки с помощью дрона закончилась для жительницы столицы задержанием

Сотрудники правоохранительных органов задержали 22-летнего жителя Москвы за использование дрона. Инцидент произошел 1 мая, в понедельник.
Согласно имеющейся информации, 40-летняя предпринимательница воспользовалась услугами видеооператора, чтобы он снял с помощью летательного аппарата закат на набережной Москвы-реки для ее красивых reels. Однако молодой человек потерял управление, а дрон упал на территорию БЦ «Красный Октябрь».
В результате заказчицу и исполнителя задержали сотрудники МВД. В настоящий момент в отношении них проводится проверка, а также выясняются подробности и истинные мотивы произошедшего.