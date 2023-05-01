Президент Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл название турецкого истребителя пятого поколения

Трансляцию церемонии вели местные телеканалы. На мероприятии публика впервые увидела, как самый передовой истребитель Турции совершил выкатку на своих двигателях. По данным турецких СМИ, речь идет о боевой машине TF-X, который создается в рамках программы «Национальный боевой самолет» (Milli Muharip Ucak, MMU). Отмечается, что истребитель самостоятельно выехал к зрителям в сопровождении учебно-боевого самолета Hurjet, который ранее совершил свой первый полет.