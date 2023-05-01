Президент Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл название турецкого истребителя пятого поколения

Стало известно название турецкого истребителя пятого поколения, презентация которого прошла на базе ВВС страны в городе Кахраманказан. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, самолет будет именоваться Kaan.
Трансляцию церемонии вели местные телеканалы. На мероприятии публика впервые увидела, как самый передовой истребитель Турции совершил выкатку на своих двигателях. По данным турецких СМИ, речь идет о боевой машине TF-X, который создается в рамках программы «Национальный боевой самолет» (Milli Muharip Ucak, MMU). Отмечается, что истребитель самостоятельно выехал к зрителям в сопровождении учебно-боевого самолета Hurjet, который ранее совершил свой первый полет.
Реджеп Тайип Эрдоган назвал 1 мая историческим днем для оборонной промышленности и авиации Турции. Отметив, что теперь Анкара присутствует на воде, на земле и в воздухе, президент страны предрек турецкому оборонному комплексу «много достижений в дальнейшем».
Ранее Эрдоган заявил, что учебно-боевой истребитель «Хюрджет» частично заменит американский F-16 в ВВС Турции. Глава государства подчеркнул, что воздушное судно будет дооснащено отечественным вооружением и радарами.