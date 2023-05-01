ООН проводит в Катаре конференцию по Афганистану без участия талибов

Представители «Талибана»✱ (организация запрещена в РФ) не приглашены на конференцию по Афганистану в Катаре под эгидой ООН.
Мероприятие «за закрытыми дверями» организовано в столице эмирата Дохе и продлится два дня. Участие в нем принимают представители около 25 стран и международных организаций, в том числе посланники из России, Китая и США. В понедельник в столицу Катара прибыл для проведения встречи генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
В руководстве «Талибана» заявили, что конференция без участия представителей Кабула не будет иметь должной эффективности.
«Любая встреча по Афганистану без участия афганского правительства неэффективна и контрпродуктивна», — цитирует Al Jazeera представителя МИД страны, сформированного «Талибаном», Абдул Кахара Балхи.
На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о том, что на встрече в Дохе может быть поднят вопрос о признании правительства талибов. При этом источник Al Jazeera опроверг данные слухи, отметив, что такой вопрос не стоит на повестке дня.
Экс-посланник США в Афганистане Залмай Халилзад выразил мнение, что Гутерреш решил не приглашать талибов на встречу из-за «противодействия западных стран». Дипломат, в 2020 году подписавший соглашение с «Талибаном» в Дохе, выразил надежду на то, что на встрече в столице Катара будет выработана дорожная карта взаимодействия международного сообщества с Афганистаном.
Не исключено, что в ходе обсуждения текущей ситуации в стране ООН пересмотрит предпринимаемые меры по оказанию чрезвычайной помощи населению Афганистана, а также рассмотрит пути решения проблемы с правами женщин. Ранее местным жительницам запретили сотрудничать с организацией, а ее представители заявили, что стоят перед «ужасающим выбором» относительно того, продолжать ли деятельность в стране с населением в 38 миллионов человек.
Подписанное в 2020 году соглашение США с «Талибаном» привело к выводу американских военных с территории Афганистана летом 2021-го. За этим последовали падение правительства президента Ашрафа Гани, который бежал за рубеж, и приход к власти в стране движения «Талибан». Талибы сформировали новое правительство, а также пересмотрели ряд действовавших в стране законов, в том числе введя новые ограничения для женщин, что вызвало широкий резонанс.
Новые власти Афганистана так и не были признаны мировым сообществом, и страна фактически оказалась в изоляции. В ней продолжают усугубляться экономический и гуманитарный кризис, решения которого пока не предвидится: в беседе с Al Jazeera неназванный европейский дипломат заявил, что не ожидает никаких подвижек после обсуждения афганского вопроса в Катаре.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация