ООН проводит в Катаре конференцию по Афганистану без участия талибов

Не исключено, что в ходе обсуждения текущей ситуации в стране ООН пересмотрит предпринимаемые меры по оказанию чрезвычайной помощи населению Афганистана, а также рассмотрит пути решения проблемы с правами женщин. Ранее местным жительницам запретили сотрудничать с организацией, а ее представители заявили, что стоят перед «ужасающим выбором» относительно того, продолжать ли деятельность в стране с населением в 38 миллионов человек.