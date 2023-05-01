Эндокринолог Зухра Павлова предупредила об опасности употребления кефира на ночь

Стакан кефира на ночь может привести к нарушению углеводного обмена и предиабетному состоянию. Об этом заявила врач-эндокринолог Зухра Павлова.
По ее словам, у кефира одно из наиболее высоких значений инсулинового индекса. Выпитый на ночь стакан этого продукта повышает активность гормона, что приводит к сильному понижению уровня глюкозы в крови.
«Разумеется, ваша печень примется усиленно ее производить. А значит, к утру вы проснетесь с повышенным уровнем глюкозы», — объяснила Павлова.
Регулярный «поздний ужин» кефиром может привести к нарушению гликемии натощак. В свою очередь, повышение сахара в крови провоцирует развитие диабета.
Ранее Зухра Павлова рассказала, почему полезно пить воду по утрам. Как передает «Вечерняя Москва», стакан теплой жидкости после пробуждения снижает риск развития болезней сердечно-сосудистой системы.