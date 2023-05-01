Бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прошел в четвертый круг мадридского «Мастерса»

Бывшая первая ракетка мира Даниил Медведев прошел в четвертый круг профессионального турнира серии АТР «Мастерс» 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 7,7 млн евро.
Россиянин на третьем этапе обыграл соотечественника Александра Шевченко, который пробился в основную сетку через квалификацию. Матч состоял из трех сетов и закончился со счетом 4:6, 6:1, 7:5. Противостояние на ракетках заняло у теннисистов 2 часа 42 минуты.
В ходе игры Медведев нередко нервничал и бил ракеткой о корт. По окончании игры он похвалил игру Шевченко.
«Если так будешь продолжать играть, то в финале встретимся», — сказал именитый игрок начинающей звезде отечественного тенниса.
Соперником Медведева по четвертому кругу станет победитель встречи между россиянином Асланом Карацевым и австралийцем Алексом де Минауром.
Параллельно профессиональным состязаниям в Европе и по всему миру в России проходят любительские соревнования на региональном уровне. Так, в подмосковной Балашихе прошло третье открытое весеннее первенство города по большому теннису, информирует Интернет-издание «Подмосковье сегодня».