Бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прошел в четвертый круг мадридского «Мастерса»

Россиянин на третьем этапе обыграл соотечественника Александра Шевченко, который пробился в основную сетку через квалификацию. Матч состоял из трех сетов и закончился со счетом 4:6, 6:1, 7:5. Противостояние на ракетках заняло у теннисистов 2 часа 42 минуты.