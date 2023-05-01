Сенатор Андрей Клишас не поддержал поправки о распределении студентов-бюджетников к закону «Об образовании»

Перед принятием поправок следует удостовериться в наличии спроса на выпускников по определенным специальностям. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале сенатора, сказано, что если подобная необходимость государства будет выявлена, то в первую очередь нужно провести целевой набор. Он позволит абитуриентам из регионов поступить в «лучшие вузы страны с гарантией последующего трудоустройства».
Следует отметить, что ранее в Государственную думу РФ внести законопроект, по которому выпускники российских университетов, отучившиеся на бюджетных местах, будут отправлены на отработку по специальности сроком до трех лет, передает URA.RU.