«Нам разум дал стальные руки-крылья»: открытие первых отечественных воздушных линий

1 мая 1921 года была открыта первая почтово-пассажирская авиалиния Москва — Орел — Харьков, а спустя год также 1 мая запущена первая в России международная воздушная линия — Москва — Кенигсберг совместной авиакомпании «Дерулюфт». В мае 1926 года она была продлена до Берлина.
По первому маршруту авиасообщение осуществлялось на самолетах «Илья Муромец».
Воздушное судно было разработано авиационным отделом Русско-Балтийского вагонного завода в Петербурге под руководством знаменитого авиаконструктора Сикорского.
«Илья Муромец» задуманный как тяжелый бомбардировщик стал первым в мире пассажирским самолетом — весьма комфортабельным даже по нынешним меркам. Он был оснащен отдельным от кабины пилота салоном, спальными комнатами и даже ванной с туалетом, электрическим освещением и отоплением за счет выхлопных газов двигателей. По бортам располагались выходы на крылья.
Что же касается международного маршрута, первые рейсы были почтовыми, но уже через несколько дней на борт взошли первые пассажиры. Среди них поэт Сергей Есенин и американская танцовщица Айседора Дункан. Рейсы осуществлялись на регулярной основе. Два раза в неделю между Москвой и Кенигсбергом курсировал одномоторный пятиместный самолет Fokker F.III. Летали в основном дипломаты и прочие служащие, деловые люди.
Перелеты длились примерно восемь с половиной часов, правда, без учета остановок в Смоленске и Каунасе. Во время посадок самолеты дозаправлялись, а пассажиры получали возможность передохнуть.