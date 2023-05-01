«Нам разум дал стальные руки-крылья»: открытие первых отечественных воздушных линий

Что же касается международного маршрута, первые рейсы были почтовыми, но уже через несколько дней на борт взошли первые пассажиры. Среди них поэт Сергей Есенин и американская танцовщица Айседора Дункан. Рейсы осуществлялись на регулярной основе. Два раза в неделю между Москвой и Кенигсбергом курсировал одномоторный пятиместный самолет Fokker F.III. Летали в основном дипломаты и прочие служащие, деловые люди.