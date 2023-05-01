Историк Михаил Смолин назвал суверенную Венгрию антиподом зависимой от Запада Украины

Ранее Михаил Смолин рассказал, почему помощь Варшавы обернется для Владимира Зеленского потерей западных земель «незалежной». Эксперт подчеркнул, что потенциальная передача территории Западной Украины Польше даже под «благовидным» предлогом лишь подтверждает факт развала украинской государственности и ее управленческой несостоятельности.