Потомки украинцев проклянут нынешние власти страны, как очередных «мазепинских предателей». Такое мнение высказал историк русской консервативной мысли, член Союза писателей России и кандидат исторических наук Михаил Смолин в беседе с корреспондентом ФАН.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что не президенту Украины Владимиру Зеленскому оценивать, правильно ли Будапешт действует в качестве члена НАТО.
«Он считает поведение Венгрии как страны-участницы Североатлантического альянса неадекватным. К счастью, это не ему решать», — отметил дипломат.
Ранее Зеленский в интервью скандинавским СМИ обвинил Венгрию в «неадекватном поведении». Являясь членом НАТО, Будапешт занимает в украинском конфликте сторону России, добавил он.
Смолин подчеркнул независимую позицию такого небольшого государства, как Венгрия. Имея длительную историю, эта страна, при наличии национально ориентированной власти, действительно способна противостоять серьезному давлению извне.
«Такое случайное историческое образование как Украина, с глубоко зависимым от Запада руководством, является антиподом Венгрии. Столь беспощадно и бесстрастно тратить свое государство могут только украинские временщики, надеющиеся заработать на народной крови, а затем сбежать с помощью своих покровителей в теплые западные убежища.
Не Зеленскому оценивать поведение настоящих национальных лидеров Венгрии. Политическая проституция на крови сограждан никогда не оставляет хорошей памяти. Потомки проклянут киевский режим, как очередных мазепинских предателей», — заявил историк.
Ранее Михаил Смолин рассказал, почему помощь Варшавы обернется для Владимира Зеленского потерей западных земель «незалежной». Эксперт подчеркнул, что потенциальная передача территории Западной Украины Польше даже под «благовидным» предлогом лишь подтверждает факт развала украинской государственности и ее управленческой несостоятельности.