Пенсионер из Екатеринбурга удивляет всех своими трюками на BMX-велосипеде

Анатолию Шерстобитову из Екатеринбурга 69 лет, однако для него возраст не является помехой, чтобы заниматься активным спортом. Пенсионер решил присоединиться к молодежи и научился исполнять трюки на BMX-велосипеде.
Пенсионер купил необходимую экипировку, новенький трюковый велосипед и отправился туда, где его не ждали — на площадку с рампой. Молодежь тепло приняла нового члена тусовки, многие не стеснялись давать ему советы, обучая мужчину хитростям трюкового искусства. Несмотря на неудачи, Анатолий продолжает оттачивать свое мастерство.
«Всякое бывало. Конечно, если я неправильные действия делал, то падал. Я и сейчас много чего неправильно делаю», — признался пенсионер.
Для оттачивания навыков экстремальной езды Анатолий уже записался в специальную школу, но там случился конфуз. Администратор решила, что он пришел записывать не себя, а своего внука и была изрядно удивлена, что к ним на занятия пришел 69-летний пенсионер, рассказал Шерстобитов.