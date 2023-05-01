Пенсионер из Екатеринбурга удивляет всех своими трюками на BMX-велосипеде

Для оттачивания навыков экстремальной езды Анатолий уже записался в специальную школу, но там случился конфуз. Администратор решила, что он пришел записывать не себя, а своего внука и была изрядно удивлена, что к ним на занятия пришел 69-летний пенсионер, рассказал Шерстобитов.