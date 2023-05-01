Член дипмиссии РФ при ООН в Женеве Сукачева заявила о беспрецедентной русофобии во Франции

Дипломат заявила, что она регулярно получает сообщения от соотечественников о проявлении агрессии в их адрес со стороны остального населения европейского государства. Сукачева призвала власти Франции внимательно отнестись к анонимным угрозам, поступающим в отношении русскоговорящих граждан. Она добавила, что Москва обеспокоена дискриминацией по расовому, этническому или религиозному признаку на территории страны.