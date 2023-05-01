Парламентские выборы могут развернуть Таиланд лицом к США

Автор Telegram-канала «Пиночет печет печенье» рассказывает, почему Таиланд может ждать новый военный переворот.
В политической жизни Таиланда есть одна национальная особенность — регулярные военные перевороты. С 1932 года страна пережила 13 успешных путчей. Разнообразные генералы и маршалы десятилетиями правили Таиландом. Многое поменяется в 2000-х годах, когда у руля страны встанет премьер-министр Таксин Чиннават. С этого момента Таиланд будут через каждый три-четыре года сотрясать бунты и военные перевороты. Выборы в парламент, назначенные на 14 мая 2023 года, грозят обернуться очередным путчем.
Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает о выборах в Таиланде, кто может на них победить и какие геополитические изменения произойдут, если к власти в самом старом союзнике США в регионе придет антивоенная оппозиция.
Зачинатель династии
В 2000-х новый глава правительства Таксин Чиннават был одним из крупнейших медиамагнатов Таиланда. Мультимиллиардер сделал себе политическое имя беззастенчивым экономическим популизмом. Он обещал повысить заработную плату, увеличить субсидирование фермерских хозяйств, да и вообще — добиться широкого перераспределения финансовых потоков в наиболее неразвитые регионы страны. И ему это удалось.
Впервые за 70 лет во главе Таиланда оказался человек, чья партия придерживалась левопопулистской ориентации. Многочисленные фермерские и профсоюзные организации поддержали его партию «Тай Рак Тай» (впоследствии «Пхыа Тхаи»). Массовая база сторонников из преимущественно бедных слоев населения привела к тому, что партия Таксина доминировала во внутренней политике страны последние 20 лет.
Консервативные, промонархические партии, связанные с традиционными элитами Бангкока и столичными средними слоями, потеряли свои позиции. Но что самое важное, Таксин начал целую череду реформ, которые постепенно смещали центр политической жизни в пользу избранного гражданского правительства, оставляя за бортом военных и королевский двор.
Последним это не понравилось и в 2006 году Таксина Чиннавата свергли. Против него завели дело о коррупции, и премьер-министр бежал за границу.
Новым лицом партии «Пхыа Тхаи» стала Йинглак Чиннават, сестра Таксина. Выборы 2011 года прошли успешно, партия опять сформировала правительство. Старым элитам это не нравилось, но они ничего не могли сделать. Кроме одного — при каждом удобном поводе выступать против политики нового-старого популистского кабинета.
Было против чего выступать — премьер Йинглак продолжила дело брата, начав широкомасштабную программу субсидирования севера и северо-востока Таиланда, то есть наименее развитых регионов страны. Строились новые больницы и дороги, власти осуществляли принудительную скупку риса по высокой цене в случае сильного падения цен на продовольствие. Деньги буквально утекали из столичного Бангкока в провинцию.
Таиландский «майдан»
В ноябре 2013 года Йинглак Чиннават решила провести широкую политическую амнистию. Из тюрем должны были выйти люди, часть из которых сидела по обвинениям в оскорблении короля Таиланда, коррупции и политических преступлениях. Вот этого консервативные и столичные круги простить уже не могли и страна погрузилась в кризис. На горизонте замаячило возможное возвращение Таксина Чиннавата, которого они ненавидели,который для них был символом потери ими политической власти и привилегий.
Бангкок забурлил. Десятки тысяч людей вышли на улицы. Протестующие захватили несколько министерств, включая министерство финансов. Требования были простыми — избранное правительство Йинглак должно уйти в отставку. Социальный состав выступающих, который был проанализирован позднее исследовательским центром Asia Foundation, вкратце описывался так — очень богатые, просто богатые и их дети, которые в этот момент были студентами столичных ВУЗов. Практически все участники протестов работали на высокооплачиваемых должностях в области сферы обслуживания — менеджеры, владельцы малых предприятий, сотрудники СМИ и «креативных индустрий». Для съемок протестов впервые в мире в таком количестве стали применять дроны. Что навело многих наблюдателей на мысль, что протесты управляются или получают советы извне.
Для многих тайские протесты 2013—2014 годов напоминали одновременно идущий на Украине «Евромайдан». Лучше всего это отразили комментарии украинцев, которые в тот момент проживали в Таиланде —протесты правых промонархических сил они поддерживали, что есть мочи.
«В них участвует вся тайская элита, студенты и бизнесмены. Но демонстрации сейчас мирные, атмосфера доброжелательная, продают сувениры, атрибуты в цветах национального флага. Кто-то приносит и раздает еду, напитки, все улыбаются… На бизнес никак не влияет. Смотрим телеканалы о том, что происходит в Киеве, переживаем и очень надеемся, что будут перемены в лучшую сторону», — цитировали одного из украинцев СМИ в статье под названием «Сестра Майдана: Сиамская революция орхидей».
Когда через пару месяцев гражданских беспорядков «желтые» — так называли противников премьера по цвету их маек, поняли, что свернуть «Пхыа Тхаи» не получается, — они потребовали этого у армии. Однако до весны 2014 года тайские военные хранили молчание. В декабре 2013 года Йинглак Чиннават распустила парламент, чтобы устроить перевыборы. Но 7 мая 2014 года конституционный суд сверг премьер-министра.
Военный переворот 2014 года
Вот тут «желтых» прорвало. Хотя премьером не стал представитель клана Чиннават, терпеть их партию у власти столичные элиты не собирались. Провести антиконституционный третий тур, как это придумали украинцы, чтобы все-таки протащить своего кандидата в премьеры, в Таиланде не додумались. Вместо этого у армии потребовали «выполнить свой долг», то есть осуществить военный переворот.
В конце мая 2014 года генерал Прают Чан-Оча, который командовал Королевской Армией, решил«во имя стабилизации ситуации» собрать вместе все конкурирующие стороны и под эгидой военных договориться о разделе власти. 20 мая 2014 года всех собравшихся переговорщиков армия арестовала.
22 мая генерал Прают Чан-Оча заявил о том, что в Таиланде вводится военное правление. Более 300 партийных и общественных лидеров, связанных с правительством «Пхыа Тхаи» были арестованы.
Формально правление военных закончилось в 2019 году, когда были назначены выборы в парламент Таиланда. Под это дело поменяли Конституцию страны в 2017 году, а генерал Прают Чан-Оча поменял ради этого военный мундир на гражданский пиджак, став премьер-министром страны. Теперь 250 сенаторов назначались исполнительной властью, а в нижней палате борьба шла за 500 депутатских мандатов. Любой оппозиционной партии, чтобы победить и продвинуть своего человека на должность премьера, надо заручиться поддержкой 376 депутатов.
В противном случае все заблокируют сенаторы. В 2019 году социал-демократическая левоцентристская «Партия будущего» была лишена своих мест из-за «нарушений избирательного законодательства». В результате ряда грубых юридических манёвров большинство набрала ультраправая партия «Паланг Прачарат». Премьер-министром стал генерал Прают Чан-Оча, которого она поддерживала.
Однако военное управление не задалось. Его итогом стали худшие показатели экономического роста Таиланда за свою историю. Пандемия COVID-19 обрушила рейтинги премьер-министра Прают Чан-Оча. И в конце 2022 года он выдвинулся от другой ультраправой провоенной партии «Единая тайская нация».
Но и это не помогло. Согласно опросам наиболее влиятельных рейтинговых агентств NIDA и Suan Dusit, на парламентских выборах 14 мая 2023 года левопопулистская партия «Пхыа Тхаи» наберет около 50% голосов. Близкие к ним социал-демократы из обновленной партии «Движение вперед» — еще около 20%. Ультраправые партии на двоих наберут в лучшем случае 7-8%. Даже как кандидат в премьер-министры Прают Чан-Оча не набирает и 15% голосов. Правый лагерь оказался на грани катастрофического разгрома.
Большинство экспертов считают наиболее вероятным вариантом после выборов «большую коалицию» во главе с «Пхыа Тхаи», куда бы вошли даже часть правоцентристских партий («Демократическая партия» и «Бумяжтай», она же «Тайская партия гордости»). Такая коалиция взяла бы большинство мест в парламенте, а подключение правых сил дало бы ей часть сенаторов. И вот тогда у кандидата от «Пхыа Тхаи» были бы абсолютные гарантии назначения на пост премьер-министра.
Конечно, если после этого военные не устроят очередной переворот. Или у победивших партий левого лагеря не отнимут места, как это было в 2019 году.
Второй наиболее вероятный вариант — это выдвижение от большой коалиции во главе с «Пхыа Тхаи» кандидата от правых на пост премьер-министра. Военные и ультраправые тогда бы вздохнули спокойно — «кто угодно, только не выдвиженец из партии Чиннавата». На стороне такого кандидата оказалась бы часть Сената, быть может, даже большая его часть. Новый премьер стал бы компромиссной фигурой, устраивающей всех. Правление военных закончилось бы тихо и без скандалов .
Другие варианты считаются маловероятными. Кроме, опять-таки, военного переворота. Но он незримо всегда маячит на заднем плане во время любых современных выборов в Таиланде.
И все же, если представить, что выборы состоялись, а премьера выбрали — как поменяется внешняя политика Таиланда? Или она останется прежней?
Политика после выборов
По мнению оппозиционной партии «Пхыа Тхаи», с момента военного переворота 20 мая 2014 года Таиланд фактически не сильно заботился, представлен ли он на внешней арене. Однако лишение военных национал-консерваторов политической власти может кое-что изменить.
К примеру, у тайских военных сложились хорошие отношения с военной хунтой, правящей в соседней Мьянме. Несмотря на запреты, их представители участвовали во встречах с представителями стран-членов АСЕАН в декабре 2022 года. И что самое знаковое, бирманцев пригласили на встречу министров обороны АСЕАН, которая проходила в феврале 2023 года. И все это с подачи властей Таиланда, которые настояли на их участии, так как речь шла о безопасности морских акваторий. Так как Мьянма — страна с выходом в Индийский океан, то участие сошли обоснованным — несмотря на не слишком доброжелательное отношение к мьянманцам в мире и регионе.
Особый характер отношений между двумя странами очевиден хотя бы из критики международных санкций против Мьянмы, которую себе позволяют тайские дипломаты. Если по результатам выборов правительство сформируют ультраправые партия «Паланг Прачарат» во главе с бывшим генералом Правитом Вонгсувонгом или «Объединенная тайская нация» во главе с лидером военного переворота, бывшим генералом и нынешним премьером Праютом Чан-Оча, то ничего в отношениях между двумя странами не поменяется.
Иное дело, если правительство сформируют антивоенные левопопулисты «Пхыа Тхаи», к которым присоединятся социал-демократы из «Движение вперед». Обе партии осудили военный переворот в Мьянме в 2021 году. Кроме того, «впередовцы» предложили провести на площадке АСЕАН встречу, в которой демократический транзит обсуждали бы противники военных, включая представителей этнократических ополчений, которые являются заметной силой в неспокойной Мьянме. Политические мигранты из Мьянмы в разрешении кризиса в своей стране делают ставку именно на эти две партии.
Приход антивоенной левоцентристской оппозиции, вероятнее всего, ужесточит отношения между двумя соседями. Таиланд будет сильней нажимать на Мьянму, требуя от тамошнего правительства договориться с их противниками. В противном случае, новое правительство может даже ужесточить санкции против соседей.
А вот с Евросоюзом у Таиланда отношения могут быть очень сильно испорчены. При Праюте Чан-Оча страна согласилась с очень жестким регулированием рыбной отрасли. Были введены жесткие квоты, на судах были размещено спецоборудование для отслеживания их перемещений и контроля за выловом рыбы — все ради того, чтобы удовлетворить европейские требования по «снижению варварской эксплуатации» морских ресурсов.
По мнению левого лагеря, это нанесло удар по экономике Таиланда на сумму в 127 миллионов долларов. Обе партии требуют ослабить регулирование для небольших рыболовецких хозяйств, особенно для малотоннажных судов. Правые из «Демократической партии» (которая, вероятно, сформирует альянс с какой-либо провоенной партией (а может и с двумя), заявляют, что построят специализированный рыболовецкий флот по вылову тунца, чье мясо чрезвычайно высоко ценится на мировом рынке и приносит огромные доходы предпринимателям и стране. И в любом случае, чтобы заручиться поддержкой сотен тысяч, если не миллионов людей, которые связаны с рыболовецкой сферой новое тайское правительство может пойти на пересмотр своей морской политики. И Брюссель ему будет не указ.
Отношения Таиланда с Китаем и США
Однако самой большой интерес касается того, какие изменения могут произойти во взаимоотношениях Таиланда с США и Китаем. Долгое время Бангкок гордился тем, что является чуть ли не самым старым и проверенным союзником США в Юго-Восточной Азии. Однако с начала 2010-х годов и еще больше после прихода к власти военных во главе с Праютом Чан-Оча внешняя политика страны стала переориентироваться на Китай. В Таиланд потекли инвестиции, особенно в трансграничные транспортные коридоры. Бангкок усилил военные связи с Пекином, намереваясь купить подводные лодки. Потепление отношений между двумя странами во многом связано с тем, что у них нет взаимных претензий в южно-китайской акватории. В отличие от Филиппин, Вьетнама и Индонезии нынешний Таиланд не стремится придерживаться в какой-то мере антикитайской политики. Она ему не выгодна.
Ослабление военных связей с Вашингтоном дошло до того, что в Стратегическом руководстве по национальной безопасности США за 2021 год военный союз с Таиландом вообще не был упомянут. В Стратегии национальной безопасности 2022 года Таиланд упомянули один раз. Китай согласно этим документам назван «основной угрозой американскому миропорядку» — но в Юго-Восточной Азии Вашингтон намерен делать ставку на совершенно других игроков. Во-первых, это союз с Японией, Республикой Корей и Филиппинами. А во-вторых, это новый альянс AUKUS, который должен закрыть Китаю доступ в Тихий океан с юга и запада.
Однако в таком положении дел виноват сам Вашингтон. После военного переворота 2014 года США пошли на резкое снижение оборонных связей с Таиландом. Бангкок был вынужден обратиться за помощью к Китаю. И только в 2017 года связи между Бангкоком и Вашингтоном были опять нормализованы. Но с тех пор Королевская армия закупила только 60 модернизированных БМП Stryker и несколько вертолетов Black Hawk. За шесть лет — это капля в море для страны, которая традиционно не жалеет миллиарды долларов для закупки новейших образцов военной техники.
Отчасти ситуацию исправляют проводящиеся каждый год совместные тайско-американские военные учения «Золотая кобра». В феврале 2023 года в них участвовало до три тысячи военных с обеих сторон. Но и это не показатель устойчивого военного союза. США до сих пор не одобрили сделку по покупке тайскими военными F-35 — и как считается, дело тут не в том, что в Вашингтоне внезапно перестали любить «своих сукиных детей», а в слишком уж сильных связях между Таиландом и Китаем. Вашингтон опасается, что китайцы просто умыкнут часть оборонных секретов после того, как новейший истребитель окажется в руках Бангкока.
Антивоенная оппозиция, как это уже понятно, будет больше акцентировать усилия на защите прав человека, климатических изменений — одним словом, больше соответствовать «общемировой повестке», которую задают США и Евросоюз. Но даже это — до определенного предела. Как пример, можно отметить, что несмотря на большие усилия, антимонархические лозунги (отмены статьи об оскорблении короля и его семьи), которые отстаивала часть тайских «прогрессистов», ни «Пхыа Тхаи», ни «Движение вперед» не поддержали. Что говорит об определенных границах, через которые новое правительство Таиланда не перешагнет — король Маха Ваджиралонгкорн остается священной фигурой для страны.
Важным фактором остается традиционная для Таиланда «бамбуковая дипломатия». Еще до переворота 2014 года Бангкок заигрывал с Пекином, надеясь на выгодные инвестиции и развитие страны с помощью китайских кредитов. В определенном смысле материальное благополучие всей оппозиционной базы партий «Пхыа Тхаи» и «Движение вперед», сторонники которой сосредоточены на севере и северо-востоке страны, зависит от хорошего отношения с Пекином.
Рубить этот сук, как показала история страны за последние 20 лет, вряд ли кто-то будет. Таиланд попытается балансировать между всеми мировыми и региональными державами, стараясь с каждой из ней выстроить взаимовыгодное сотрудничество. Потому что, как показала история страны, которая одна из немногих не была захвачена европейскими колонизаторами в Азии, только так можно сохранить свой суверенитет.