Парламентские выборы могут развернуть Таиланд лицом к США

Однако самой большой интерес касается того, какие изменения могут произойти во взаимоотношениях Таиланда с США и Китаем. Долгое время Бангкок гордился тем, что является чуть ли не самым старым и проверенным союзником США в Юго-Восточной Азии. Однако с начала 2010-х годов и еще больше после прихода к власти военных во главе с Праютом Чан-Оча внешняя политика страны стала переориентироваться на Китай. В Таиланд потекли инвестиции, особенно в трансграничные транспортные коридоры. Бангкок усилил военные связи с Пекином, намереваясь купить подводные лодки. Потепление отношений между двумя странами во многом связано с тем, что у них нет взаимных претензий в южно-китайской акватории. В отличие от Филиппин, Вьетнама и Индонезии нынешний Таиланд не стремится придерживаться в какой-то мере антикитайской политики. Она ему не выгодна.