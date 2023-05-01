Экс-президент США Трамп просит объявить неправомерным судебный процесс по обвинению его в изнасиловании

Бывший президент США Дональд Трамп оспаривает судебный процесс по обвинениям в насилии, который инициировала писательница Джин Кэролл, сообщает телеканал CNN.
Адвокат экс-лидера Соединенных Штатов Джо Такопина написал письмо, в котором привел позицию своего подопечного. Так, бывший американский президент считает, что суд принимает несправедливые и предвзятые решения по делу о насилии, и просит их оспорить.
В связи с этим защитник настаивает, что необходимо либо исправить каждый протокол, в котором инстанция неверно охарактеризовала факты этого производства для присяжных, либо предоставить ему расширенные полномочия во время перекрестного допроса Кэрролл.
Ранее сообщалось, что высший апелляционный суд Вашингтона отказался защищать Трампа в деле по обвинению в изнасиловании, которое произошло в 1990 году. Материалы разбирательства вернули во второй окружной апелляционный суд США на Манхеттене.