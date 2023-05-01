МИД Германии сообщил о возвращении в Берлин из России некоторых сотрудников посольств ФРГ

Министерство иностранных дел Германии сообщило о возвращении в столицу государства из России некоторых сотрудников посольств ФРГ. Точное число человек не указали.
В ведомстве уточнили, что из России вылетели столько же сотрудников германских миссий, сколько и работников дипломатических миссий РФ в Германии. Россияне вернулись в середине марта 2023 года.
Ранее представители немецкого ведомства заявили, что приняли к сведению слова коллег из Российской Федерации о высылке сотрудников посольства России из ФРГ. В Министерстве отметили, что этот вопрос между Москвой и Берлином обсуждался в течение нескольких недель.