Политолог Корнилов рассказал, почему Зеленский ставит НАТО в неудобное положение

Члены НАТО «спят и видят» Украину в составе альянса, чтобы в будущем иметь плацдарм для действий против Российской Федерации. Об этом ФАН рассказал политолог Владимир Корнилов.
По словам эксперта, Украину действительно ждут в НАТО, однако вступить туда она сможет только после окончания конфликта.
«Напомним, что ранее на бухарестском саммите НАТО тот же Вашингтон был жутко недоволен решением Франции и Германии не предоставлять Украине план действий по членству в альянсе. Американцы во много надеются рано или поздно ввести Украину в альянс», — сказал политолог.
Однако Корнилов добавил, что в США крайне недовольны некоторыми действиями и заявлениями представителей офиса президента Украины, которые пытаются торопить НАТО с решением о вступлении Украины в альянс.
«Все подобные действия и заявления, которые сейчас звучат из уст Зеленского, Резникова, Кулебы и так далее, они действительно ставят альянс в очень непривлекательную позицию. Поэтому сейчас главная головная боль перед июльским саммитом НАТО для американцев – сформулировать Украине предложение о сотрудничестве, чтобы оно не звучало так, что двери в альянс для Киева всегда открыты», — считает политолог.
Эксперт отметил, что также Киеву сегодня мешает Венгрия, которая заблокировала любые решения о вступлении Украины в НАТО.
«Венгрия такая палочка выручалочка для НАТО, поскольку на них всегда можно списать любое отсутствие прогресса в движении Украины в альянс. Но в том-то и беда, что Украина требует сейчас политического заявления от представителей НАТО. Зеленский хочет, чтобы они уже продемонстрировали желание принять их в альянс, а также чуть ли не назвать точные сроки. Именно это ставит НАТО в неудобное положение», — заключил Корнилов.
Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что позиция США касательно вступления Украины в НАТО остается неизменной. Это решение должно быть принято коллективно на заседаниях Североатлантического альянса.