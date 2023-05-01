Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертый круг турнира WTA 1000 в Мадриде

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертый круг профессионального турнира серии WTA 1000 Mandatory в Мадриде, призовой фонд которого превышает 6,6 млн долларов.
В матче третьего круга россиянка обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счетом 5:7, 6:4, 6:2. Упорное противостояние состояло из трех сетов, и продолжалось 2 часа 33 минуты.
За выход в четвертьфинал соревнования Александрова поспорит с первой ракеткой мира Игой Швентек из Польши.
Ранее другая российская теннисистка Виталия Дьяченко рассказала, что ей не разрешили пролететь через Польшу. При этом польская авиакомпания LOT Airline сняла ее с рейса из-за гражданства РФ, пишет Интернет-издание «Подмосковье сегодня».