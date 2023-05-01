Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертый круг турнира WTA 1000 в Мадриде

Ранее другая российская теннисистка Виталия Дьяченко рассказала, что ей не разрешили пролететь через Польшу. При этом польская авиакомпания LOT Airline сняла ее с рейса из-за гражданства РФ, пишет Интернет-издание «Подмосковье сегодня».