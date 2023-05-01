Вострецов выступил против критики Клишаса в адрес трехлетней отработки студентов-бюджетников «по распределению»

Российские налогоплательщики должны иметь возможность получать помощь профильных специалистов везде, где бы они ни жили, коль скоро они оплатили их образование. Об этом в интервью ФАН заявил председатель объединения профсоюзов СОЦПРОФ Сергей Вострецов.
Государственная Дума будет обсуждать законопроект, предложенный Госсоветом Татарстана, который предусматривает для студентов-бюджетников обязательную трехлетнюю отработку после окончания учебы. Это сделано для того, чтобы обеспечить предприятия оборонно-промышленного комплекса и других приоритетных отраслей России необходимыми кадрами. Если студенты откажутся от работы, им будет предложено возместить государству расходы на их обучение. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что это мера поможет улучшить кадровое обеспечение и приоритетные отрасли экономики России.
С критикой законопроекта уже выступил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. По его словам, куда лучше заняться целевым набором «ребят из глубинки», которые, после прохождения обучения в лучших вузах страны, смогут гарантированно применить свои знания на практике.
«Может, Клишас спустится с небес на землю и перестанет заниматься демагогией? — спросил Вострецов. — Мой закон по опросам ВЦИОМ тогда поддержало 80% наших граждан. А то, что в половине, если не больше, субъектов не хватает врачей и учителей, это и к бабке ходить не надо, пусть вылезет из теплого кресла, отъедет на пару сотен километров от Москвы и все узнает».
Целевой же набор, по мнению председателя объединения профсоюзов СОЦПРОФ, не работает, а «полумеры» — не помогают.
«Даже обещанный миллион никому не нужен. Надо брать ребят с пониманием, что они будут отрабатывать, тогда не будут на бюджетные места лезть блатные и подготовленные богатыми папами и мамами через репетиторов ребята, — заявил Вострецов. — На бюджете должны быть только те, кто будет понимать следующий принцип: «обучили — отработай — и никакой халявы»! Налогоплательщики оплачивают их образование, и они, как и их дети, должны иметь права на услуги врачей и учителей — где бы они не жили».
Ранее депутат Елена Драпеко поддержала идею трехлетней отработки студентов-бюджетников «по распределению».