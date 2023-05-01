Вострецов выступил против критики Клишаса в адрес трехлетней отработки студентов-бюджетников «по распределению»

Государственная Дума будет обсуждать законопроект, предложенный Госсоветом Татарстана, который предусматривает для студентов-бюджетников обязательную трехлетнюю отработку после окончания учебы. Это сделано для того, чтобы обеспечить предприятия оборонно-промышленного комплекса и других приоритетных отраслей России необходимыми кадрами. Если студенты откажутся от работы, им будет предложено возместить государству расходы на их обучение. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что это мера поможет улучшить кадровое обеспечение и приоритетные отрасли экономики России.