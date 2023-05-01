Миллиардера Алексея Коротаева задержали в московском метро по запросу Интерпола

Сын генерала Службы внешней разведки и миллиардер Алексей Коротаев находится в базе розыска Международной организации уголовной полиции по запросу Швейцарии. Его обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении доверием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.