Миллиардера Алексея Коротаева задержали в московском метро по запросу Интерпола

Сын генерала Службы внешней разведки и миллиардер Алексей Коротаев находится в базе розыска Международной организации уголовной полиции по запросу Швейцарии. Его обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении доверием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным источника, Коротаева обнаружили с помощью камер видеонаблюдения в столичном метрополитене. На станции «Кутузовская» на него отреагировала система распознавания лиц. Сотрудники правоохранительных органов сразу же задержали разыскиваемого.
Ранее в Воскресенске сотрудники Росгвардии задержали 32-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске в Брянской области за попытку проникновения на территорию охраняемого дома, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».