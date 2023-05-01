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Миллиардера Алексея Коротаева задержали в московском метро по запросу Интерпола

Происшествия
Миллиардера Алексея Коротаева задержали в московском метро по запросу Интерпола

Сын генерала Службы внешней разведки и миллиардер Алексей Коротаев находится в базе розыска Международной организации уголовной полиции по запросу Швейцарии. Его обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении доверием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, Коротаева обнаружили с помощью камер видеонаблюдения в столичном метрополитене. На станции «Кутузовская» на него отреагировала система распознавания лиц. Сотрудники правоохранительных органов сразу же задержали разыскиваемого.

Ранее в Воскресенске сотрудники Росгвардии задержали 32-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске в Брянской области за попытку проникновения на территорию охраняемого дома, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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