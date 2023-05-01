Предсказать исход сложно: политолог Бабич о влиянии последних событий в Турции на ход выборов

Инцидент с самочувствием Эрдогана и его заявление о ликвидации главы ИГ✱ вряд ли серьезно изменят итоги голосования.
Заявленная президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ликвидация лидера «Исламского государства»✱ (ИГ, запрещено в РФ) вряд ли заметно поможет ему на выборах, как и скорая поправка после болезни. Такую точку зрения в беседе с международной редакцией ФАН выразил политолог Дмитрий Бабич.
Ранее глава республики сообщил об уничтожении высокопоставленного террориста Абу аль-Хосейна аль-Хосейни аль-Курейши турецкими спецслужбами. Операция прошла на оккупированных Анкарой территориях северной Сирии в преддверии президентских и парламентских выборов, намеченных в Турции на 14 мая. Однако, полагает Бабич, вряд ли можно с уверенностью сказать, повлияет ли хоть как-то этот факт на мнение населения в ходе голосования.
«Предсказать исход выборов сложно, потому что реальные настроения общества не так просто определить. Даже во время соцопросов люди могут не говорить правду», — отметил политолог.
Эксперт указал на то, что ориентироваться на данные предварительных исследований стоит с очень большой натяжкой: они не учитывают многие факторы. Например, даже банальную привычку многих людей к Эрдогану, поскольку президент за время своего пребывания на посту все же добился прогресса в некоторых областях.
По данным опросов, единый кандидат от оппозиции и лидер «Республиканской народной партии» Кемаль Кылычдароглу идет практически наравне с действующим главой республики. Однако сложно сказать, помогут или помешают последние события тому или иному кандидату, считает политолог.
Мнения экспертов касательно влияния самочувствия Эрдогана на ход гонки разнятся. Часть из них полагает, что если президент до начала выборов придет в норму и правильно использует этот факт в пиар-акциях, то получит прибавку к своей репутации. В то же время ухудшение состояния его здоровья может привести к обратному эффекту, и элиты «переметнутся» на сторону более дееспособного кандидата.
Эрдогану стало плохо в прямом эфире в ночь на 26 апреля. После этого глава государства отменил несколько общественных мероприятий, что спровоцировало слухи о перенесенном им инфаркте. Тем не менее, вскоре турецкий лидер вновь включился в политическую жизнь страны.
Бабич полагает, что однозначно оценить последствия этого инцидента для выборов нельзя. К таким же «спорным» факторам можно отнести и заявления о ликвидации Аль-Курейши.
«Хотя я и противник его демонизации и выступаю за партнерство России с Турцией, но это — факт: на территории Сирии Анкара сотрудничала с боевиками. С исламистами Турция сотрудничала, помогала восстанию против Асада», — напомнил политолог.
По его мнению, ликвидация террориста вряд ли сильно повлияет на итог выборов в Турции, особенно с учетом того, что это не первое сообщение об уничтожении лидеров ИГ или других крупных исламистских формирований. В частности, до момента подтвержденной самими боевиками гибели первого главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади американцы несколько раз заявляли о его ликвидации. Однако во всех случаях, кроме последнего, сам террорист оставался жив, да и сила ИГ не убывала.
«После этого также сообщали о гибели Аймана аль-Завахири — это бывший лидер "Аль-Каиды"✱ (запрещена в РФ). И это особо не потрясло общественное мнение ни в США, ни в Турции», — заключил Бабич.
Выборы, которые вскоре пройдут в Турции, рассматриваются экспертами как историческое событие: впервые за многие годы оппозиция получила достаточно высокие шансы на победу. Причиной стало резкое снижение популярности Эрдогана и его «Партии справедливости и развития»: в последнее время экономическая обстановка в стране значительно ухудшилась. Также против президента «сыграли» его недостаточно жесткая миграционная политика и попытки исламизации светского общества.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация