Предсказать исход сложно: политолог Бабич о влиянии последних событий в Турции на ход выборов

По его мнению, ликвидация террориста вряд ли сильно повлияет на итог выборов в Турции, особенно с учетом того, что это не первое сообщение об уничтожении лидеров ИГ или других крупных исламистских формирований. В частности, до момента подтвержденной самими боевиками гибели первого главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади американцы несколько раз заявляли о его ликвидации. Однако во всех случаях, кроме последнего, сам террорист оставался жив, да и сила ИГ не убывала.