Сошедший с путей в Брянской области грузовой поезд принадлежит Белорусской железной дороге

Грузовой поезд, потерпевший крушение в Унечском районе Брянской области, принадлежит Белорусской железной дороге. Об этом заявило Министерство транспорта республики.
Как следует из сообщения ведомства, поезд №2528 отправился со станции Гомель до станции Брянск. На 136 километре перегона Унеча – Рассуха локомотив состава и восемь вагонов сошли с рельсов.
Минтранс Белоруссии отметил, что локомотивная бригада в результате крушения не пострадала. Для участия в расследовании на место крушения выехали представители РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги».
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщило, что пожар на месте крушения поезда ликвидирован. Движение на поврежденном участке Унеча – Рассуха приостановлено.