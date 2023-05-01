В столице Риги прошел митинг с участием сотен людей против русофобии и сноса памятников воинам-освободителям

Партия «Русский союз Латвии» организовала на улицах Риги акцию против расцветающей в стране русофобии. Сотни жителей столицы собрались у памятника поэту Янису Райнису с призывом сохранить памятники воинам-освободителям и праздника 9 мая и предоставления образования на русском языке.
«Мы видим, что ситуация с правами человека ухудшается. Появляется все больше антирусских инициатив — снос памятников, переименование улиц, отказ предоставлять информацию и обслуживать на русском языке, отмена спектаклей на русском языке для детей в кукольном театре, удаление титров на русском языке в кино, запрет предвыборной агитации на русском», — цитирует описание митинга на сайте партии РИА Новости.
Стоит напомнить, что ранее власти Латвии приняли законопроект, согласно которому все образование будет переведено на латышский язык в течение трех лет. При этом русский язык можно будет изучать лишь как «язык меньшинств».
Это ли не самое настоящее притеснение? Видимо сейм совершенно не смущает тот факт, что русские составляют аж 40% всего население страны.
Что касается приближающегося праздника Великой Победы, тут латышские власти тоже недалеко ушли от узурпаторства. Дело дошло практически до маразма. Парламент, по инициативе правящей партии единогласно проголосовал за снос памятника русскому поэту Александру Пушкину, чтобы не допустить собрание жителей возле него на 9 мая.
«Позор сейму Латвии, где не нашлось ни одного депутата, который проголосовал бы против запрета праздничным и памятных мероприятий 9 мая», — сказала на митинге депутат Европарламента, сопредседатель партии Татьяна Жданок.
Другими словами, притеснение русского человека в Прибалтике уже который год идет полным ходом. При этом в Российской Федерации за последние годы ни один прибалт не пострадал от подобной дискриминации. Хотя при всем желании, граждане РФ могли бы отплатить латышам той же монетой.
Безусловно, всего один митинг вряд ли способен решить эту глобальную проблему, однако сама инициатива и тот факт, что собрала она хоть какое-то количество людей оставляет надежду на лучшее. И хочется допустить, что у русских, проживающих на территории Латвии в скором будущем будут такие же права, как у местных жителей, включая и свободу слова, и добровольность службы в латвийской армии, и прочие социальные гарантии.