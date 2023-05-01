В столице Риги прошел митинг с участием сотен людей против русофобии и сноса памятников воинам-освободителям

Безусловно, всего один митинг вряд ли способен решить эту глобальную проблему, однако сама инициатива и тот факт, что собрала она хоть какое-то количество людей оставляет надежду на лучшее. И хочется допустить, что у русских, проживающих на территории Латвии в скором будущем будут такие же права, как у местных жителей, включая и свободу слова, и добровольность службы в латвийской армии, и прочие социальные гарантии.