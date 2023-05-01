Президент РФ Владимир Путин 2 мая проведет совещание с членами Правительства России

Как сообщили в пресс-службе Кремля, обсуждение актуальных вопросов пройдет в формате видеоконференции. Основной темой совещания станет развитие туристической отрасли России. К совещанию присоединятся заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минтранса Виталий Савельев, а также министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.